Александр Котов: Студенчество - прекрасное время

«День российского студенчества был учреждён Указом Президента России совсем недавно – в 2005 году, но история этого праздника уходит корнями вглубь веков и имеет давние традиции. Ваши родители и преподаватели, будучи студентами, наверняка, так же, как и вы сегодня, шумно и весело отмечали «Татьянин день», - обратился он к нынешним студентам.

«Студенчество – прекрасное время, и именно сейчас вы закладываете фундамент вашей дальнейшей профессиональной и личной жизни: вы познаёте мир, получаете знания, реализуете мечты, строите планы на будущее», - отметил Александр Котов

«В вас много смелости, амбиций, юношеского задора, интереса ко всему новому и передовому. Сохраняйте и развивайте в себе эти качества: энергия молодых нужна нашему региону и нашей стране», - сказал спикер Собрания.

Александр Котов пожелал студентам успеха, умения отстаивать свое мнение, перенимать опыт старших: «Будьте честными и порядочными людьми. Гордитесь своей великой Родиной, и своими делами давайте новое поводы для гордости за Россию!».