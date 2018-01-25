Сессия областного Собрания: о чем будут говорить депутаты

Сегодня, 25 января, пройдет очередная сессия Псковского областного Собрания. В основной повестке дня, опубликованной на официальном сайте регионального парламента, значится 18 вопросов.

Помимо рассмотрения повестки дня депутаты по традиции проведут парламентский час. Сегодня он будет посвящен «мусорной» проблеме, которая резко обострилась в начале этого года. Заместитель губернатора Александр Кузнецов расскажет депутатам, каким образом будет решаться вопросы создания полигона ТБО, строительства мусороперерабатывающего завода, каким образом будет выглядеть территориальная схема обращения с отходами.

Напомним, накануне врио губернатора Михаил Ведерников на заседании парламентской фракции «Единой России» заявил, что лично возглавит рабочую группу по выработке новой схемы обращения с ТБО, а сама группа будет существенно обновлена по составу, ее работа отформатирована.

Отдельный блок вопросов повестки дня будет касаться кадровых перестановок. После смерти Валентина Каленского стал вопрос о том, кто займет пост заместителя председателя Собрания (на освобожденной основе), а также, кто возглавит фракцию «Единой России».

Ведущую скрипку в решении этих вопросов играют единороссы.

Еще на прошлой неделе в качестве возможных кандидатур были названы Юрий Сорокин — на должность вице-спикера, и Виктор Антонов — в качестве руководителя фракции.

На вчерашнем заседании фракции «Единой России» эта информация подтвердилась. Сегодня депутаты, если не будет никаких форсмажорных обстоятельств утвердят обе кандидатуры.

Также будут внесены необходимые изменения в персональный состав комитетов Собрания и в состав представителей в Парламентской ассоциации Северо-запада.

В повестке дня также есть ряд вопросов о приведении регионального законодательства в соответствие с федеральным, например, «О внесении изменения в статью 9.11 Закона Псковской области «О государственной охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской области» и «О признании утратившим силу Закона Псковской области «О предоставлении в собственность граждан земельных участков, расположенных на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, из земель, находящихся в муниципальной собственности».

Депутатам также предстоит рассмотреть инициативу своего коллеги Льва Шлосберга, который вновь предлагает вернуть в Пскове модель прямых выборов главы Пскова. В прошлый раз эта инициатива большинством голосов была отклонена.