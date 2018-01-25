Стала известна погода на февраль - прогноз от МЧС

В феврале прогнозируется неустойчивый характер погоды. Температурный фон ожидается на 1 градус выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается 90-130% от нормы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В первой половине месяца ночные температуры прогнозируются в пределах -5…-10 гр. С, с понижением в отдельные ночи до -11…-14 гр. С, при этом дневные температуры прогнозируются -1…-6 гр. С.

Во второй половине месяца ночные температуры прогнозируются в пределах -3…-8 гр. С, в отдельные ночи с понижением до -10…-13 гр. С, при этом дневные температуры прогнозируются 0…-5 гр. С. В течение месяца высока вероятность оттепелей до 0…+1 гр. С. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.