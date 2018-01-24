Михаил Ведерников взял под личный контроль разработку схемы обращения с ТБО

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял решение лично возглавить рабочую группу по разработке территориальной схемы вывоза и переработки ТБО. При этом состав группы будет значительно обновлен, а ее работа — переформатирована. Об этом сам глава региона заявил в среду, 24 января, на заседании фракции «Единой России» в областном Собрании. Глава региона особо подчеркнул, что нынешняя схема вывоза мусора, разработанная группой в 2017 году, является временной. Об этом "Псковской правде" сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По мнению Михаила Ведерникова, в состав группы должны войти эксперты, профессионалы, представители ОНФ и других заинтересованных в решении проблемы общественных организаций.

Глава региона отметил, что главная задача властей - определить место под будущий межмуниципальный полигон и выбрать инвестора, который вложит средства в строительство современного мусороперерабатывающего комплекса.

Михаил Ведерников обратился к единороссам с просьбой делегировать своих представителей в состав рабочей группы и активно включиться в ее деятельность.

По информации корреспондента «Псковской правды» войти в обновленный состав группы уже изъявили желания депутаты Алексей Севастьянов и Анатолий Тиханов.

В четверг, 25 января, вопрос по обращению с ТБО станет темой парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания.

Напомним, с начала 2018 года свалка в Пскове закрыта. Мусор из областного центра после сортировки поступает в том числе на сертифицированный полигон в Порховском районе. Для контроля за вывозом мусора была создана рабочая группа, в который вошли активисты-общественники из муниципалитета.

Добавим также, что накануне организация межмуниципального полигона ТБО и строительство мусороперерабатывающего завода стали темой встречи с активистами регионального отделения ОНФ,