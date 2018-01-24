Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Инвестиции

Михаил Ведерников взял под личный контроль разработку схемы обращения с ТБО

24 января 2018 года, 21:26

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял решение лично возглавить рабочую группу по разработке территориальной схемы вывоза и переработки ТБО. При этом состав группы будет значительно обновлен, а ее работа — переформатирована. Об этом сам глава региона заявил в среду, 24 января, на заседании фракции «Единой России» в областном Собрании. Глава региона особо подчеркнул, что нынешняя схема вывоза мусора, разработанная группой в 2017 году, является временной. Об этом "Псковской правде" сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По мнению Михаила Ведерникова, в состав группы должны войти эксперты, профессионалы, представители ОНФ и других заинтересованных в решении проблемы общественных организаций.

Глава региона отметил, что главная задача властей - определить место под будущий межмуниципальный полигон и выбрать инвестора, который вложит средства в строительство современного мусороперерабатывающего комплекса.

Михаил Ведерников обратился к единороссам с просьбой делегировать своих представителей в состав рабочей группы и активно включиться в ее деятельность.

По информации корреспондента «Псковской правды» войти в обновленный состав группы уже изъявили желания депутаты Алексей Севастьянов и Анатолий Тиханов.

В четверг, 25 января, вопрос по обращению с ТБО станет темой парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания.

Напомним, с начала 2018 года свалка в Пскове закрыта. Мусор из областного центра после сортировки поступает в том числе на сертифицированный полигон в Порховском районе. Для контроля за вывозом мусора была создана рабочая группа, в который вошли активисты-общественники из муниципалитета.

Добавим также, что накануне организация межмуниципального полигона ТБО и строительство мусороперерабатывающего завода стали темой встречи с активистами регионального отделения ОНФ,

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Андрей Царёв стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина
Четыре псковских борца отправятся в Ингушетию на финал Первенства России
ЦИК зарегистрировал доверенных лиц трех кандидатов на должность президента России
Строительство дороги в Должицы начнётся совсем скоро
Великолукский агропромышленных холдинг стал рекордсменом по ежегодным налоговым отчислениям
Александр Козловский поддержал законодательные поправки, упрощающие строительство, реконструкцию и капремонт линейных объектов
Битва молодых поваров и парикмахеров развернётся в Пскове в середине февраля
Как стать участником масленичной ярмарки в Пскове
Иван Штылин - о предстоящих Всероссийские соревнования по биатлону

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика / ЖКХ
23 января 10:32

Грязюка

Чем разъедают улицы Пскова

Экономика / ЖКХ
23 января 09:39

За дом и двор

Псковичей научат быть активными

Экономика
17 января 09:05

Подстричь бороду Урганту

Какие идеи привезли из Москвы молодые предприниматели