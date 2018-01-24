ЦИК зарегистрировал доверенных лиц трех кандидатов на должность президента России

Центральная избирательная комиссия РФ на заседании 24 января зарегистрировала доверенных лиц и уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата на пост президента России от КПРФ Павла Грудинина. В списке оказалось 94 доверенных лица и 29 уполномоченных.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал еще 115 доверенных лиц кандидата на должность президента от ЛДПР Владимира Жириновского. В итоге общее их число у этого кандидата достигло 555 человек.

Кроме того, Центризбирком, зарегистрировал еще 130 доверенных лиц кандидата Бориса Титова. Всего у него 250 доверенных лиц.