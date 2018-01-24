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Спорт

Четыре псковских борца отправятся в Ингушетию на финал Первенства России

24 января 2018 года, 18:02

Четыре псковских спортсмена завоевали путевки на финал Первенства России по греко-римской борьбе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Евгений Каргин (ДЮСШ «Лидер») и Дмитрий Васильев (ДЮСШ «Лидер» - ПАТК). Второе место завоевали Тигран Ваноян (ДЮСШ «Лидер» - СШ «Радуга») и Владислав Кононов (ДЮСШ «Лидер» - СШ №24). Третьими стали Илья Андрейчиков (ДЮСШ «Лидер» - СШ №24) и Максим Козлов (ДЮСШ «Лидер»). Четверо спортсменов отправятся на финал Первенства России, который пройдет 9 - 12 февраля в Ингушетии.

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