Четыре псковских борца отправятся в Ингушетию на финал Первенства России

Четыре псковских спортсмена завоевали путевки на финал Первенства России по греко-римской борьбе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Евгений Каргин (ДЮСШ «Лидер») и Дмитрий Васильев (ДЮСШ «Лидер» - ПАТК). Второе место завоевали Тигран Ваноян (ДЮСШ «Лидер» - СШ «Радуга») и Владислав Кононов (ДЮСШ «Лидер» - СШ №24). Третьими стали Илья Андрейчиков (ДЮСШ «Лидер» - СШ №24) и Максим Козлов (ДЮСШ «Лидер»). Четверо спортсменов отправятся на финал Первенства России, который пройдет 9 - 12 февраля в Ингушетии.