Великолукский агропромышленных холдинг стал рекордсменом по ежегодным налоговым отчислениям

В 2017 году Великолукский агропромышленный холдинг установили новый рекорд по сумме налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, продемонстрировав прирост на более чем 60% к показателю 2016 года, что составило 1,763 млрд. рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании.

Для Псковской области Великолукский агропромышленный холдинг - это не только налоговые отчисления и постоянное создание новых рабочих мест, но и применение новейших технологий, что движет прогресс в сельском хозяйстве региона.