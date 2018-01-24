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Общество

Великолукский агропромышленных холдинг стал рекордсменом по ежегодным налоговым отчислениям

24 января 2018 года, 16:44

В 2017 году Великолукский агропромышленный холдинг установили новый рекорд по сумме налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, продемонстрировав прирост на более чем 60% к показателю 2016 года, что составило 1,763 млрд. рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании.

Для Псковской области Великолукский агропромышленный холдинг - это не только налоговые отчисления и постоянное создание новых рабочих мест, но и применение новейших технологий, что движет прогресс в сельском хозяйстве региона.

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