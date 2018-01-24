Битва молодых поваров и парикмахеров развернётся в Пскове в середине февраля

«Молодые профессионалы» Псковской области поборются за звание лучшего с 19 по 22 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ребята поборются за звание лучших по направлениям «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Социальный и медицинский уход», «Предпринимательство» и «Спасательные работы». В двух последних компетенциях примут участие не только студенты профессиональных учебных учреждений области, но и школьники.

На сегодняшний день на участие в чемпионате подали заявки около ста ребят.

Соревнования будут проходить на базе колледжей и техникумов Пскова и Великих Лук. Победители отпра-вятся на отборочный этап, а затем — на Всероссийские соревнования в Южно-Сахалинске.

Кроме того, в рамках регионального чемпионата на базе профессиональных учреждений образования региона пройдут мастер-классы, семинары, квесты и экскурсии для школьников. Окунуться в мир профессиональных специальностей смогут около 2 тыс. ребят.