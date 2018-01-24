Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Как стать участником масленичной ярмарки в Пскове

24 января 2018 года, 14:55

Организаторы масленичной ярмарки в Пскове приглашают к участию ремесленников и предприятия общественного питания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Основные мероприятия праздника проводов зимы и народной ярмарки «Масленица!» пройдут 18 февраля. Торговые и съестные ряды (около 200 торговых точек) будут развернуты в Детском парке, на Октябрьском проспекте, улице Советской и Октябрьской площади. Точки общественного пита-ния, в том числе постоянные участники народных праздников в Пскове, гости из Латвии Великого Новгорода порадуют горожан и гостей города различными праздничными деликатесами. Главным блюдом праздника на Масленицу остаются блины с различными начинками. Их на праздничной яр-марке можно будет приобрести в каждом импровизированном кафе под открытым небом.

СПРАВКА

Подробную информацию по участию в масленичной ярмарке можно получить по телефону: 8(8112) 29-02-11.

Адрес электронной почты: 722219@mail.ru

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников взял под личный контроль разработку схемы обращения с ТБО
Андрей Царёв стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина
Четыре псковских борца отправятся в Ингушетию на финал Первенства России
ЦИК зарегистрировал доверенных лиц трех кандидатов на должность президента России
Строительство дороги в Должицы начнётся совсем скоро
Великолукский агропромышленных холдинг стал рекордсменом по ежегодным налоговым отчислениям
Александр Козловский поддержал законодательные поправки, упрощающие строительство, реконструкцию и капремонт линейных объектов
Битва молодых поваров и парикмахеров развернётся в Пскове в середине февраля
Иван Штылин - о предстоящих Всероссийские соревнования по биатлону

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Выборы
23 января 12:27

На выборы с талоном

Кто поможет составить заявление о смене избирательного участка

Политика
15 января 18:04

Никаких холодных войн

«Бойкот всегда во вред», уверен Александр Котов

Политика / Власть
15 января 09:43

Печать ответственности

В профессиональный праздник Михаил Ведерников внушил журналистам осторожный оптимизм