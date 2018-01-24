Как стать участником масленичной ярмарки в Пскове

Организаторы масленичной ярмарки в Пскове приглашают к участию ремесленников и предприятия общественного питания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Основные мероприятия праздника проводов зимы и народной ярмарки «Масленица!» пройдут 18 февраля. Торговые и съестные ряды (около 200 торговых точек) будут развернуты в Детском парке, на Октябрьском проспекте, улице Советской и Октябрьской площади. Точки общественного пита-ния, в том числе постоянные участники народных праздников в Пскове, гости из Латвии Великого Новгорода порадуют горожан и гостей города различными праздничными деликатесами. Главным блюдом праздника на Масленицу остаются блины с различными начинками. Их на праздничной яр-марке можно будет приобрести в каждом импровизированном кафе под открытым небом.