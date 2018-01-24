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Пресс-центр / Анонсы

Иван Штылин - о предстоящих Всероссийские соревнования по биатлону

24 января 2018 года, 14:33

В пятницу, 26 января, в 12.00, выясним все о предстоящих Всероссийских соревнованиях по биатлону на призы губернатора Псковской. Соревнования, в которых примут участие сильнейшие биатлонисты России, пройдут в Островском районе на базе «Юность» с 5 по 11 февраля.

Кто из спортсменов представит Псковскую область? Какие надежда связывает регион с проведением соревнования столь высокого уровня? Насколько инфраструктурно «Юность» готова к приему спортсменов? Что будет сделано для зрителей (трансфер, точки питания, подробное расписание соревнований в открытом доступе)? Если подведет погода, обеспечат ли организаторы искусственный снег?

НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ «ПСКОВСКОЙ ПРАВДЫ» ОТВЕТИТ:

Иван Викторович Штылин, председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту

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