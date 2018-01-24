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Спорт

Экс-губернаторы Псковской области сразятся с легендами хоккея

24 января 2018 года, 13:58

3 февраля в Ледовом дворце Пскова пройдет III Хоккейный турнир на Кубок Псковского землячества, в кото-ром примут участие три сборные команды Пскова, Великих Лук и Печор возрастной категории «40+». Об этом сообщает сайт «Псковский хоккей».

Кульминацией мероприятия станет хоккейный матч между командами «Легенды хоккея» - Сборная Псковской области. Команда «Легенды хоккея» будет укомплектована по-настоящему звездными игроками, в которую войдут олимпийские чемпионы и многократные чемпионы мира по хоккею.

2 и 3 февраля в Ледовом дворце также пройдет региональный финал хоккейного турнира «Золотая шайба» среди команд 2003–2004 года рождения на призы Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева. После награждения победителя и призеров турнира ребят ждет мастер-класс от «Легенд хоккея».

Ожидается, что в матче примут участие экс-губернаторы Псковской области Андрей Турчак и Владислав Туманов, бывшие заместители губернатора Псковской области Максим Жаворонков и Геннадий Безлобенко.

Напомним, первый хоккейный турнир на Кубок Псковского землячества в Москве прошел в Ледовом дворце Пскова в 2012 году, спустя два месяца после его открытия. «Легенды хоккея» также выйдут на псковский лед не в первый раз.

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