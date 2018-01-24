Около 2 000 псковских школьников ежегодно участвуют в «Живой классике»

Отечественный конкурс юных чтецов - это продолжение хорошей идеи. В Германии такой конкурс проводится более 50 лет. Его учредил в 1959 году писатель Эрих Кестнер, который предложил детям читать друг другу любимые книжки.
Фото Андрея Степанова
- Так что конкурс придумала не я, - рассказывает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. - Идея не моя. Более того, первоначально, я этому конкурсу очень сопротивлялась.
В Германии дети читают по книге и читают исключительно шестиклассники. Почему шестиклассники? Немцы провели исследования, которые показали, что большинство людей прочитывают свою интересную книгу в возрасте 11-12 лет. И если в этом возрасте ребенок ее не нашел и не увлекся, то вероятность того, что к чтению он приобщится позже, уменьшается.
О конкурсе я услышала в 2011 году. Казалось бы, в России проходит огромное количество чтецких конкурсов. И повод любой юбилей писателя или День Победы. Я думала, что от того, что появится еще один конкурс, ничего не изменится. А немецкие коллеги объяснили мне, что конкурсы в России тематические. А в этом конкурсе детям предоставляется бесконечная свобода, они могут выбрать для прочтения любое произведение.
В этом же году к проекту стихийно подключились семь российских городов, а на конкурсе побывал заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «Роспечать» Владимир Григорьев и предложил сделать его Всероссийским. В 2012 году в «Живой классике» участвовало уже 2, 5 млн человек, а позднее конкурс и вовсе стал международным.
Марина Смирнова, президент
фонда «Живая классика»
В Псковском регионе в этом году он пройдет в седьмой раз. Школьный этап состоится с 1 февраля по 1 марта, районный с 1 по 15 марта, а областной - с 15 марта по 1 апреля. Финал пройдет в Артеке, куда попадут все финалисты, а это 500 человек.