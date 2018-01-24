Около 2 000 псковских школьников ежегодно участвуют в «Живой классике»

О конкурсе я услышала в 2011 году. Казалось бы, в России проходит огромное количество чтецких конкурсов. И повод любой  юбилей писателя или День Победы. Я думала, что от того, что появится еще один конкурс, ничего не изменится. А немецкие коллеги объяснили мне, что конкурсы в России тематические. А в этом конкурсе детям предоставляется бесконечная свобода, они могут выбрать для прочтения любое произведение.