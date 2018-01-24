Андрей Царёв: Мы видим востребованность регионального штаба Путина

«Региональный штаб работает чуть больше недели, но мы уже видим его востребованность. Псковичи звонят, приходят, с каждым днем обращений становится всё больше», - сообщил «Псковской правде» сопредседатель штаба общественной поддержки кандидата на должность президента России Владимира Путина Андрей Царёв.

Часть поступивших обращений касается поддержки кандидата и вопроса о том, как отдать свою подпись в поддержку его выдвижения. «В Псковской области активисты и волонтеры собрали порядка 9 тысяч подписей, сбор уже завершен, но псковичи еще звонят, спрашивают, можно ли оставить свою подпись», - рассказал Андрей Царёв.