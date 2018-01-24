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Политика / Выборы

Андрей Царёв: Мы видим востребованность регионального штаба Путина

24 января 2018 года, 12:22

«Региональный штаб работает чуть больше недели, но мы уже видим его востребованность. Псковичи звонят, приходят, с каждым днем обращений становится всё больше», - сообщил «Псковской правде» сопредседатель штаба общественной поддержки кандидата на должность президента России Владимира Путина Андрей Царёв.

Часть поступивших обращений касается поддержки кандидата и вопроса о том, как отдать свою подпись в поддержку его выдвижения. «В Псковской области активисты и волонтеры собрали порядка 9 тысяч подписей, сбор уже завершен, но псковичи еще звонят, спрашивают, можно ли оставить свою подпись», - рассказал Андрей Царёв.


Фото предоставлено Андреем Царёвым
Кроме того, псковичи приходят в штаб с конкретными предложениями. «Обращений зафиксировано уже несколько десятков, - отметил сопредседатель штаба. - Все предложения мы передаем в центральный штаб кандидата».

Андрей Царёв напомнил, что ежедневно в региональном штабе работает приемная, в которой дежурят со-председатели, члены штаба. «Нам важно слышать людей, важен диалог. Наша главная задача, чтобы жители нашей области пришли 18 марта на выборы, отдали свой голос за будущее, за сильную Россию. Отмечу, что все, кто к нам обращается — люди с активной позицией, говорят, что обязательно примут участие в голосовании», - подчеркнул сопредседатель штаба.

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