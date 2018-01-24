Власти и транспортники планируют глубокую модернизацию автобусного парка в Пскове

Администрация Псковской области и региональные транспортники анализируют рынок автобусных производителей с целью глубокого обновления подвижного состава, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации. Речь, в частности, может о полной замене городских автобусов, работающих на регулярных маршрутах в областном центре, новой современной техникой.
Вице-губернатор Александр Кузнецов побывал в городе Волжский (Волгоградская область) на производстве автобусов «Волгабас». Одновременно продолжаются переговоры с другими автобусными производителями — группой компаний «ГАЗ» и белорусским концерном «МАЗ», сообщили в пресс-службе. Начало реализации программы обновления намечено на 2018 год.
Не исключено, что на дорогах Пскова когда-нибудь появятся электробусы
Фото пресс-службы администрации Псковской области
На «Волгабасе» Александр Кузнецов заострил внимание производственников на контракте жизненного цикла и порекомендовал максимально задействовать для гарантийного и послегарантийного обслуживания автобусов на протяжении всего срока эксплуатации производственные и технические базы региональных автотранспортных предприятий.
Особый интерес вице-губернатора вызвали применение инновационных технологий в автотранспортной отрасли и появление новых экологичных видов транспорта общего пользования — автобусов, работающих на компримированном природном газе, а также электробусов. Электробусы, сконструированные на предприятиях «Волгабас», способны без подзарядки проезжать до 200–250 километров, при этом время заряда конденсаторов составляет всего 5 часов. Подобная технология позволяет бесперебойно эксплуатировать электрический общественный транспорт нового поколения в ежедневном режиме с зарядкой батарей в ночное время на территории автотранспортного предприятия.
"Волгабас" лишь одна из компаний, предложения, которой изучают в администрации региона
Фото пресс-службы администрации Псковской области