Власти и транспортники планируют глубокую модернизацию автобусного парка в Пскове

Администрация Псковской области и региональные транспортники анализируют рынок автобусных производителей с целью глубокого обновления подвижного состава, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации. Речь, в частности, может о полной замене городских автобусов, работающих на регулярных маршрутах в областном центре, новой современной техникой.