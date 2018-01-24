Водителям Псковской области грозит переэкзаменовка

Союз автошкол предложил ГИБДД России ввести сдачу экзамена на теорию при обмене водительских прав по истечении срока их действия, сообщают «Известия».

«Предложение обусловлено ещё тем, что уровень знаний, полученных в автошколе, с годами существенно снижается, а изменения в дорожном законодательстве и вовсе остаются вне поля зрения таких водителей», — отметили авторы документа.

«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены», — пояснил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

Напомним, в настоящее время при замене водительских прав по истечении срока их действия достаточно предоставить в ГИБДД только медицинскую справку.