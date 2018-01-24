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Общество

Водителям Псковской области грозит переэкзаменовка

24 января 2018 года, 10:43

Союз автошкол предложил ГИБДД России ввести сдачу экзамена на теорию при обмене водительских прав по истечении срока их действия, сообщают «Известия».

«Предложение обусловлено ещё тем, что уровень знаний, полученных в автошколе, с годами существенно снижается, а изменения в дорожном законодательстве и вовсе остаются вне поля зрения таких водителей», — отметили авторы документа.

«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены», — пояснил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

Напомним, в настоящее время при замене водительских прав по истечении срока их действия достаточно предоставить в ГИБДД только медицинскую справку.

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