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Общество

Редактор статей стал доступен пользователям «ВКонтакте»

24 января 2018 года, 11:23

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила редактор статей — в течение дня он станет доступен для всех пользователей и сообществ. Об этом пишут «Известия».

«В конце декабря доступ к редактору статей получили первые пользователи и сообщества... Сервис стал востребованным, за время тестирования опубликовано свыше 8 тыс. статей», — заявил директор по медийной экосистеме «ВКонтакте» Сергей Паранько.

Данный формат позволит делиться объемными публикациями с текстом (до 70 тыс. знаков), фото, видео и анимацией в аккуратной верстке. Если в статье более 100 слов и она набрала свыше 100 просмотров, автору открывается расширенная статистика, включая просмотры, доскроллы и прочтения.

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