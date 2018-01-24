Школа волонтера Молодой Ганзы открывается в Пскове

Псковский городской молодежный центр открыл запись для участия в Школе волонтера Молодой Ганзы. Каждый желающий может подать заявку до 5 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Школа стартует 7 февраля в 17:30 на на базе Молодежного центра (ул. М.Горького, д.15). Уже на первом занятии участники познакомятся с историей Ганзейского Союза и его развитием до настоящего времени. Программа включает в себя 7 занятий и тестирования, по итогам которых будут выданы сертификаты волонтера Молодой Ганзы - 2019.

Тематика занятий довольно обширна, поэтому участники смогут познакомиться с интересными лекторами различных профессий (экскурсоводами, журналистами, переводчиками, социологами). Основные темы семинаров - история Ганзейского Союза, основы поведения и этикета с иностранными делегатами, базовые диалоги на английском и немецком языках, достопримечательности Пскова и Псковской области, организация мероприятий от А до Я и другие.

Желающие принять участие в Школе Волонтера могут прислать заявку на почту pgmc-pskov@mail.ru (скачать заявку можно здесь) или принести ее по адресу: г.Псков, ул. М.Горького, д.15, отдел досуга (тел. 56-44-44).