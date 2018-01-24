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Происшествия

190 волков уничтожено в Псковской области в 2017 году

24 января 2018 года, 09:24

В 2017 году на территории Псковской области охотники добыли 190 волков, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на областной комитет по природопользованию и охране окружающей среды.

Мероприятия по сокращению численности серых хищников осуществляются в рамках госпрограммы по развитию лесного хозяйства на 2014–2020 годы, и за каждого убитого волка выплачивается вознаграждение в размере 10 тыс рублей.

В этом году работа по регулированию поголовья волков в Псковской области продолжается. Постоянный мониторинг хищников осуществляют егери, для выявления волчьих следов привлекаются охотники. Как только жители области заявляют о волках по телефонам горячей линии ведомства, тут же создаются бригады из местных охотников и осуществляется охота на диких зверей под координацией егерей. Так, например, в ответ на сообщение великолучан о волке 3 января, в тот же день при снежном покрове особь была добыта. «За первые три недели января также добыли по 6 голов в Пустошкинском и Бежаницком районах и четыре — в Красногородском», — рассказали в областном комитете по природопользованию и охране окружающей среды.

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