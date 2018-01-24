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Политика / Власть

Михаил Ведерников и ОНФ определили направления совместной работы

24 января 2018 года, 09:18

Михаил Ведерников налаживает конструктивный диалог с ОНФ
Фото Сергея Герасимова
Врио губернатора Михаил Ведеников впервые встретился с активистами регионального отделения ОНФ. Встреча прошла во вторник, 23 января, стороны определили направления совместной работы, сообщает пресс-служба администрации области.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Григорий Турчин назвал основные предложения общественной организации, которые были сформулированы на прошедшей региональной конференции ОНФ, попросив главу региона дать соответствующие поручения.

Руководители секций работы в региональном отделении ОНФ рассказали о текущих проектах. Член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев передал Михаилу Ведерникову «Карту убитых дорог» Псковской области и выразил пожелание, чтобы взаимодействие общественников и власти в деле ремонта дорог только усиливалось.

В регионе появится рабочая группа с участием членов ОНФ, сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, которая будет участвовать в составлении перспективного плана ремонта дорог с учетом мнения граждан. При этом он подчеркнул, что взаимодействие ОНФ и власти должно быть «улицей с двусторонним движением». «Нам важно не только получать обратную связь от населения, но и доносить с вашей помощью до граждан свою позицию», — сказал Михаил Ведерников.

Вопрос подготовки волонтеров к предстоящим Международным Ганзейским дням озвучил сопредседатель регионального отделения ОНФ, директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич. Врио Губернатора согласился с тем, что в Год добровольца и волонтера в России в регионе должен быть разработан план мероприятий, результатом которых должно стать формирование регионального волонтерского корпуса.

Говоря о социальных проектах, направленных на улучшение качества жизни людей с инвалидностью, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области, директор областного Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царёв отметил, что региону необходима долгосрочная концепция создания доступной среды для всех категорий граждан. Он также попросил Михаила Ведерникова поддержать Международный фестиваль «Другое искусство», направленный на интеграцию людей с инвалидностью в общество с помощью искусства. Глава региона пообещал изыскать такую возможность.

На встрече также говорили о необходимости доработки территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. По мнению представителей ОНФ, утвержденный документ лишает сферу ТКО конкуренции и, как следствие, развития. По решению Михаила Ведерникова, этому вопросу будет посвящено отдельное совещание.

Также были подняты темы индексации должностных окладов работников бюджетной сферы, кадрового обеспечения в здравоохранении, реализации программы «Формирование комфортной городской среды», обеспечения безопасности дорожного движения и другие.

Встречи главы региона с активом ОНФ обещают сделать регулярными
Фото Сергея Герасимова
«Все, о чем мы сегодня говорили, в песок не уйдет. Будет подготовлен перечень поручений по всем вопросам, и мы будем системно двигаться вперед», — сказал Михаил Ведерников, подчеркнув, что встречи с активом ОНФ станут регулярными.

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