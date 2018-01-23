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Общество

Полсотни камер будут следиить за вандалами на улице Свердлова

23 января 2018 года, 17:59

Более 50 видеокамер будут оберегать улицу Свердлова от вандалов после завершения реконструкции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Картинку с камер выведут на систему «Безопасный город», чтобы сотрудники полиции могли в режиме он-лайн контролировать ситуацию.

«Мы понимаем, что камеры видеонаблюдения - это не стопроцентная гарантия от неправомерных действий злоумышленников. Вместе с тем, это позволит значительно сдерживать пыл и поможет полиции в поиске нарушителей закона», - сказал глава администрации Александр Братчиков в ходе рабочего визита по контролю производства работ на объекте.

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