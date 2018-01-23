Девушки из ППК забили 50 мячей на соревнованиях по мини-футболу

В Пскове прошли финальные соревнования регионального этапа Общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу», участниками которого стали команды школьников из нескольких районов региона.

Областной центр представляли учащиеся Псковского Педагогического комплекса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Наиболее успешно выступила команда девушек 2004-2005 г.р. В своей подгруппе, куда вошли ещё 7 команд, юные псковички, обыграв всех соперников, вышли в финал, где с крупным счетом 8:0 победили команду из Куньи и заняли 1 место. Таким образом, они получили право участвовать в финале Северо-Западного Федерального округа. В турнире команда провела 4 игры, забив 50 мячей, не пропустив при этом ни одного в свои ворота.

Менее успешно выступили юноши. Они смогли занять лишь 6 место.