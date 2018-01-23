Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Девушки из ППК забили 50 мячей на соревнованиях по мини-футболу

23 января 2018 года, 16:33

В Пскове прошли финальные соревнования регионального этапа Общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу», участниками которого стали команды школьников из нескольких районов региона.

Областной центр представляли учащиеся Псковского Педагогического комплекса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Наиболее успешно выступила команда девушек 2004-2005 г.р. В своей подгруппе, куда вошли ещё 7 команд, юные псковички, обыграв всех соперников, вышли в финал, где с крупным счетом 8:0 победили команду из Куньи и заняли 1 место. Таким образом, они получили право участвовать в финале Северо-Западного Федерального округа. В турнире команда провела 4 игры, забив 50 мячей, не пропустив при этом ни одного в свои ворота.

Менее успешно выступили юноши. Они смогли занять лишь 6 место.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Полсотни камер будут следиить за вандалами на улице Свердлова
Экспозиция «Genius loci» ждёт гостей в выставочном зале Союза художников
Лучницы Кира Андреева и Софья Фадеева попали в бронзу
Новое освещение включили на улице Свердлова в Пскове
В перинатальном центре начали монтировать лифты
Россия — в финале компьютерного ЧМ по футболу
Стало известно, где в Псковской области откроют центры робототехники
Хоккейный клуб «Гдов» извинился перед своими болельщиками
Бесплатная экскурсия по новостройкам Пскова запланирована на 27 января

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Рекорды
16 января 16:48

Спортивные хэштеги

Незаметные события спортивного года еще заявят о себе в дальнейшем

Спорт / Рекорды
27 декабря 09:41

Веслом и правдой

Член паралимпийской сборной команды России по академической гребле Вадим Морозов готовится к отбору на Игры в Токио в 2020 году

Спорт / Соревнования
20 декабря 15:18

Чемпионат мира по футболу — в Пскове!

Жеребьевка состоялась в пресс-центре «Псковской правды»