Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Экспозиция «Genius loci» ждёт гостей в выставочном зале Союза художников

23 января 2018 года, 16:07

В выставочном зале Союза художников открылась экспозиция «Genius loci» (Гений места), приуроченная к 200-летию начала строительства Исаакиевского собора. На ней представлены произведения петербургских фотохудожников Евгения Мохорева, Евгения Гороха, Александра Минина, Станислава Чабуткина. Об этом «Псковской правде» сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре.

Проект «Genius loci» объединяет два проекта петербургских фотохудожников: «Петербург глазами ангелов: взгляд с Исаакия» и «Сохраненное равно приобретенное».

КСТАТИ

Фотографии петербургских художников уже оценили жители разных городов и стран. В Пскове международная выставка продлится до 22 февраля.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Полсотни камер будут следиить за вандалами на улице Свердлова
Девушки из ППК забили 50 мячей на соревнованиях по мини-футболу
Лучницы Кира Андреева и Софья Фадеева попали в бронзу
Новое освещение включили на улице Свердлова в Пскове
В перинатальном центре начали монтировать лифты
Россия — в финале компьютерного ЧМ по футболу
Стало известно, где в Псковской области откроют центры робототехники
Хоккейный клуб «Гдов» извинился перед своими болельщиками
Бесплатная экскурсия по новостройкам Пскова запланирована на 27 января

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура
18 января 17:05

Без ложной глубокомысленности

Логотип Ганзы – продукт не для тонких ценителей старины, утверждает его автор

Культура
18 января 09:39

В гостях у гномов

Семья Глинниковых-Растопчиных творит свою сказку в Пскове

Культура
17 января 12:04

Неизлечимо больны цирком

В феврале единственный псковский цирк отметит свое 50-летие