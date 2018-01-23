Экспозиция «Genius loci» ждёт гостей в выставочном зале Союза художников

В выставочном зале Союза художников открылась экспозиция «Genius loci» (Гений места), приуроченная к 200-летию начала строительства Исаакиевского собора. На ней представлены произведения петербургских фотохудожников Евгения Мохорева, Евгения Гороха, Александра Минина, Станислава Чабуткина. Об этом «Псковской правде» сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре.

Проект «Genius loci» объединяет два проекта петербургских фотохудожников: «Петербург глазами ангелов: взгляд с Исаакия» и «Сохраненное равно приобретенное».