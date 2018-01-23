Лучницы Кира Андреева и Софья Фадеева попали в бронзу

Великолукские лучницы вернулись с командной бронзой чемпионата России в закрытом помещении, проходившего в Орле. Женская сборная региона в составе двух спортсменок Центра спортивной подготовки Киры Андреевой и Софьи Фадеевой и одной воспитанницы ДЮСШ № 3 Великих Лук Ники Снетковой добилась третьего места, пропустив вперед Санкт-Петербург и Забайкальский край, но оставив позади сначала сборную хозяев турнира, а в матче за бронзу — лучниц Подмосковья. Тренирует сборную Виталий Андреев. Лучший результат в личном зачете у Ники Снетковой — шестое место, хотя после первых стрельб Андреева и Фадеева были выше.

Лидер сборной Псковской области Александра Савенкова пропустила чемпионат России по причине участия в этапе Кубка мира во Франции, где дошла до четвертьфинала и уступила испанке. Другая россиянка — Наталья Андреева из Калининграда — стала победительницей этапа.