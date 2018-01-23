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Общество

Новое освещение включили на улице Свердлова в Пскове

23 января 2018 года, 14:46

На участке улицы Свердлова, на которой ведется реконструкция в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский», от улицы Шуйского до улицы Советской включено новое электроосвещение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На сегодняшний день основные работы, в том числе прокладка инженерных сетей и обновление основания дороги, на участке от улицы Воеводы Шуйского до улицы Калинина завершены. На весенне-летний сезон отложена укладка верхнего слоя асфальтового покрытия, обустройства примыканий ко дворам и общее благоустройство.

На участке от улицы Калинина до улицы Советской завершена прокладка инженерных сетей. В благоприятных погодных условиях подрядчик произведет укладку двух слоев асфальтового по-крытия, обустройство тротуаров, парковочных карманов и велодорожки.

Параллельно идет реконструкция парковой зоны в районе Могилы неизвестного солдата и Баториева креста. На сегодняшний день завершены работы по замене ливневой канализации, залегающая на глубине 5-7 метров. Впереди - обустройство освещения и общее благоустройство.

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