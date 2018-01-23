В перинатальном центре начали монтировать лифты

Врио губернатора Михаил Ведерников во вторник, 23 января, провел очередное еженедельное выездное совещание на строительной площадке Псковского перинатального центра, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Подрялчик выполнил черновую отделку перехода от старого роддома к новому перинатальному центру и по мере высыхания штукатурки рабочие приступят к финишным работам.

Поступила первая партия лифтов, которые уже начали устанавливать. Лифты нестандартных размеров, которые изготавливает «Могилевлифтмаш», приедут в феврале, сообщил главе региона зам губернатора Александр Кузнецов.

Михаил Ведерников оценил подготовку палат для будущих матерей и установку оборудования в операционных. Одна из них уже полностью укомплектована всем необходимым: операционным столом с дистанционным управлением, основным светом и светом для эндоскопических операций, видеокамерой с монитором, дефибриллятором, кювезом для новорожденных и другим оборудованием. «Здесь все готово к работе», — отметил специалист по монтажу.

Кроме того, совсем скоро на фасаде перинатального центра появится эмблема. К ее монтажу планируется приступить до конца этой недели.

Сейчас на объекте работает почти 300 человек. Помимо внутренней отделки помещений специалисты выполняют монтаж вентиляции, медицинского оборудования и мебели, продолжается отделка входной группы. На первом и втором этажах здания практически завершен монтаж навесного потолка и укладка плитки.