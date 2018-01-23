Россия — в финале компьютерного ЧМ по футболу

Чемпионат мира по футболу на симуляторе FIFA18 среди футболистов ФК «Псков-747» подошел к финальной стадии. Из 16 игроков, стартовавших в чемпионате мира по интерактивному футболу в Пскове, осталось только четверо.

В упорнейшем противостоянии, проиграв первую игру, Россия (за нее играет Владислав Емельянов) отыгралась во втором матче и попала в финал. Швейцария (игрок Алексей Семряков) продолжила традицию низвержения фаворитов, вслед за Бразилией и Бельгией выбив и Колумбию.

Напомним, чемпионат мира по футболу среди футболистов «747» организован силами футбольного клуба и Федерации компьютерного спорта Псковской области. Он является официальным соревнованием. Футболисты, тренеры и воспитанники «747» играют на выбывание. Чемпионат стартовал 15 декабря 2017 года после жеребьевки в пресс-центре «Псковской правды». Финал состоится 25 января. Следить за соревнованием в социальных сетях вы можете по хештегу #fifa747.