Стало известно, где в Псковской области откроют центры робототехники

Определены образовательные учреждения Псковской области, где откроют центры робототехники. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пять образовательных организаций: Гимназия им. А. Д. Петрова Центра образования Опочецкого района, Палкинская средняя школа, Печорская средняя общеобразовательная школа № 3, школа № 13 города Пскова и великолукский Центр технического творчества.

Каждое учреждение станет площадкой развития робототехники в регионе и получит необходимое робототехническое оборудование — комплекты Lego Mindstorms EV3 (базовый и ресурсный набо-ры), ноутбуки и методическую поддержку.

Кроме того, команды учреждений-победителей смогут принять участие в четвертом областном турнире по робототехнике «Робо-2018», который пройдет в Пскове 26–27 марта. Его цель — развитие интереса к инженерно-техническому творчеству среди детей и молодежи, привлечение новых учеников в кружки и центры робототехники, организация площадок для обмена опытом и идеями.