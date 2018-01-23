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Спорт

Хоккейный клуб «Гдов» извинился перед своими болельщиками

23 января 2018 года, 12:54

Хоккейный клуб «Гдов» не приехал в Псков на игру первого дивизиона областного первенства против представителей ВДВ. Клуб извинился перед болельщиками, но получил все же техническое поражение. 

Представитель команды гдовичей Алексей Егоров рассказал, что прогул — не результат экономии средств или желания пропустить матч с лидером:

— Просто так сложилось, что в воскресенье кто-то неправильно что-то понял и те игроки, которые должны были приехать на матч, не смогли по различным причинам. Деньги у нас были, ребята ехали на игру даже из Санкт-Петербурга, но так сложилось.

В текущем чемпионате «Гдов» занимает предпоследнюю строчку, с одной победой в активе над командой Великих Лук — аутсайдером дивизиона.

Во втором дивизионе лидируют островичи из команды «Аванта», опережающие идущих следом «Автофаворит» и «Штурм». В третьем дивизионе, как и в первом, лидирует команда «Барсы».

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