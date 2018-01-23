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Общество

Бесплатная экскурсия по новостройкам Пскова запланирована на 27 января

23 января 2018 года, 12:36

Псковская «Комсомолка» приглашает желающих купить квартиру новый в Тур по новостройкам. Поездка состоится 27 января.

Вместе с представителями компании-застройщика псковичи побывают в четырёх жилых комплексах, которые находятся в разных частях города.

Дальнее Завеличье представлено кварталом «Европа», где путешественникам представят квартиры в доме № 3 на улице Венской. В самом большом спальном районе города – Завеличье – участникам Тура покажут дом № 7 в Крестках, которых относится к жилому комплексу «Образцовый квартал», и район «Новое Завеличье», где горожане побывают в доме 1Б на улице Балтийской

На Запскоевье участников Тура повезут в жилой комплекс «Пятый элемент», чтобы показать квартиры на улице Труда, 60.

СПРАВКА

Для записи в Тур нужно позвонить по телефону (8112) 702-042. Отъезжаем 27 января в 11:00 от «Дома печати» (Псков, улица Пароменская, дом 21/33).

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