Бесплатная экскурсия по новостройкам Пскова запланирована на 27 января

Псковская «Комсомолка» приглашает желающих купить квартиру новый в Тур по новостройкам. Поездка состоится 27 января.

Вместе с представителями компании-застройщика псковичи побывают в четырёх жилых комплексах, которые находятся в разных частях города.

Дальнее Завеличье представлено кварталом «Европа», где путешественникам представят квартиры в доме № 3 на улице Венской. В самом большом спальном районе города – Завеличье – участникам Тура покажут дом № 7 в Крестках, которых относится к жилому комплексу «Образцовый квартал», и район «Новое Завеличье», где горожане побывают в доме 1Б на улице Балтийской

На Запскоевье участников Тура повезут в жилой комплекс «Пятый элемент», чтобы показать квартиры на улице Труда, 60.