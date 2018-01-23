16-летний Антон бесследно пропал в Псковском районе (ФОТО)

В Псковском районе пропал 16-летний подросток Почипов Антон Михайлович. Сообщение об этом на своей страничке ВКонтакте разместила его мама Ирина.

Мальчик ушёл из школы в деревне Торошино Псковского района и до сих пор не вернулся домой.

- Ранее из дома никогда не уходил, - написал в соцсети обеспокоенный родитель. – До этого он жил в Крестах. До города мог добраться только на попутке. Прошу откликнуться всех, кто видел моего сына.

Количество лайков под тревожным постом уже перевалило за 2 тысячи. Почти столько же пользователей сделали репост этой записи.