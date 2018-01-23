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Происшествия

16-летний Антон бесследно пропал в Псковском районе (ФОТО)

23 января 2018 года, 12:11

В Псковском районе пропал 16-летний подросток Почипов Антон Михайлович. Сообщение об этом на своей страничке ВКонтакте разместила его мама Ирина.

Антон пропал 22 января около двух часов дня
Фото с личной страницы Ирины Почиповой
Мальчик ушёл из школы в деревне Торошино Псковского района и до сих пор не вернулся домой.

- Ранее из дома никогда не уходил, - написал в соцсети обеспокоенный родитель. – До этого он жил в Крестах. До города мог добраться только на попутке. Прошу откликнуться всех, кто видел моего сына.

Количество лайков под тревожным постом уже перевалило за 2 тысячи. Почти столько же пользователей сделали репост этой записи.

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Комментарии

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Кеша
12:46 23.01.2018

Погуляет пацан и вернется. Не переживайте :)

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