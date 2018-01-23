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Общество

Новые автобусы с ГЛОНАСС вышли на маршруты в районах области

23 января 2018 года, 11:27

В Псковской области восемь новых школьных автобусов вышли на линию и совершили первые рейсы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Транспорт уже работает в Себежском, Пыталовском, Бежаницком, Островском, Порховском, Псковском и Дновском районах. В ближайшее время еще шесть автобусов приступят к работе в муниципалитетах.

Новые машины заменили старый школьный транспорт 2004–2007 годов выпуска. Они отвечают современным техническим требованиям: оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб по сигналам ГЛОНАСС, имеют ограничение скорости до 60 км/ч, оборудованы невысокими ступеньками для самых маленьких пассажиров, специальными сидениями с ремнями безопасности и стеллажами для ранцев. Кроме того, проходы оснащены ручками с обеих сторон, в каждом ряду сидений предусмотрена кнопка «Просьба об остановке».

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