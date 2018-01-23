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Общество

Больных лейкозом животных в регионе стало меньше

23 января 2018 года, 11:20

Заболеваемость крупного рогатого скота лейкозом в Псковской области снизилась. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Если по результатам лабораторных исследований в 2015 году процент инфицированного скота составлял 23% от количества исследованных животных, в 2016 году этот процент снизился до 13%, в 2017 году — до 10%», — рассказали в Государственном управлении ветеринарии региона.

«Ветеринарная безопасность сегодня является условием экологической и продовольственной безопасности. Здоровье нации начинается с питания и зависит от биологической ценности и экологической чистоты потребляемых продуктов и сырья, поэтому мы и дальше будем продолжать работу по оздоровлению поголовья крупного рогатого скота и совершенствовать работу по борьбе с этим опасным заболеванием», — отметили в ведомстве.

СПРАВКА

Лейкоз крупного рогатого скота — инфекционное заболевание, возбудитель которого относится к группе онкогенных вирусов. Источником болезни являются зараженные животные и с характерными изменениями крови. Лейкоз неизлечим.

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