Больных лейкозом животных в регионе стало меньше

Заболеваемость крупного рогатого скота лейкозом в Псковской области снизилась. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Если по результатам лабораторных исследований в 2015 году процент инфицированного скота составлял 23% от количества исследованных животных, в 2016 году этот процент снизился до 13%, в 2017 году — до 10%», — рассказали в Государственном управлении ветеринарии региона.

«Ветеринарная безопасность сегодня является условием экологической и продовольственной безопасности. Здоровье нации начинается с питания и зависит от биологической ценности и экологической чистоты потребляемых продуктов и сырья, поэтому мы и дальше будем продолжать работу по оздоровлению поголовья крупного рогатого скота и совершенствовать работу по борьбе с этим опасным заболеванием», — отметили в ведомстве.