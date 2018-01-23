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Политика / Выборы

Жириновский предлагает оштрафовать Грудинина за незаконную агитацию

23 января 2018 года, 10:50

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский считает, что кандидат на пост главы государства от КПРФ Павел Грудинин нарушил правила предвыборной агитации и потребовал его оштрафовать. Речь идет о том, что избирком Новосибирской области приняла постановление по поводу выхода в регионе информационного бюллетеня «Правда» за январь-февраль 2017 года. По мнению облизбиркома, Грудинин нарушил требования законодательства при изготовлении этой печатной продукции. В частности, она была не оплачена из избирательного фонда, но содержала при этом агитации за кандидата от КПРФ.

Тираж бюллетеня был изъят.

«Нужно брать штрафы до 300 тыс. рублей. Но этого мало. Нужно предупредить кандидата от КПРФ Грудинина, что подобные нарушения могут привести к отмене регистрации на выборах президента», - заявил Владимир Жириновский журналистам в понедельник, 22 января.

Жириновский считает, что партийный бюллетень КПРФ, «отражал положительный образ кандидата Грудинина». «Налицо все признаки нарушения. Нарушен закон о выборах президента, нельзя такой агитацией заниматься», - заявил лидер ЛДПР.

22 января материалы по новосибирскому тиражу бюллетеня «Правда» поступили в Центризбирком. «Мы их обязательно изучим. Но если подтверждается то, что было, если на этом издании нет никаких выходных пособий, то бишь отнести его к средствам массовой информации достаточно сложно, тем более соотнести это с тем, что издала КПРФ, то все это требует оценки», - цитирует ТАСС заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева.

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