Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Что делать, если в руках фальшивка – советы от псковской полиции

23 января 2018 года, 10:49

Две поддельные пятитысячные банкноты изъяли в Пскове в одном из финансовых учреждений. В связи с этим стражи порядка напоминают, что нужно делать, обнаружив фальшивку:

- Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.

- Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление!

- Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).

- Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.

- В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.

- Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Полсотни камер будут следиить за вандалами на улице Свердлова
Девушки из ППК забили 50 мячей на соревнованиях по мини-футболу
Экспозиция «Genius loci» ждёт гостей в выставочном зале Союза художников
Лучницы Кира Андреева и Софья Фадеева попали в бронзу
Новое освещение включили на улице Свердлова в Пскове
В перинатальном центре начали монтировать лифты
Россия — в финале компьютерного ЧМ по футболу
Стало известно, где в Псковской области откроют центры робототехники
Хоккейный клуб «Гдов» извинился перед своими болельщиками

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Коммуналка
23 января 09:42

Полигон для диалога

Власти и жители Порховского района вышли на прямой разговор о судьбе местного мусорного полигона

Общество
18 января 10:49

Дорога к дому

Жителей Псковской области с особыми потребностями выводят из изоляции

Общество
18 января 09:10

Ганзейские рыболовы

Любители рыбной ловли подвели спортивные итоги и поделились планами на наступивший год