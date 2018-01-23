90 лет отмечает служба дознания Госпожнадзора МЧС России

23 января органам дознания МЧС России исполняется 90 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Право самостоятельного производства дознаний по делам о нарушениях противопожарных правил органам Государственного пожарного надзора было предоставлено циркуляром НКВД РСФСР и Народного комиссариата юстиции РСФСР с 23 января 1928 года. В 2002 году Государственная противопожарная служба МВД РФ вошла в состав МЧС России.

Дознаватели устанавливают причины пожаров, а также проводят предварительное расследование в форме дознания по преступлениям, подследственным органам дознания Государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы.

Ежегодно в органы дознания Главного управления поступает более шести тысяч сообщений о возгораниях, из которых около одной тысячи регистрируются как преступления.