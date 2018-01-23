Псковские студенты пришли на помощь инспекторам ДПС

В Пскове полицейские и общественники организовали акцию «Студенческий десант». Студенты Псковского государственного университета получили возможность пройти кратковременную стажировку в подразделениях органов внутренних дел и лично познакомиться с их работой. Об этом «Псковской правде» сообщил в ГИБДД УМВД России по Пскову.

Студенты, которые третий год подряд участвуют в данной акции, вместе с инспекторами ДПС на патрульной автомашине несли службу на улицах областного центра. На собственном опыте они смогли убедиться в важной роли ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения, отметили в ГИБДД.

Перед началом мероприятия на инструктаже выступил начальник УМВД России по Пскову полковник полиции Сергей Сурин. Он обратил особое внимание собравшихся на общественную значимость той миссии, в выполнении которой студенты решили принять участие.