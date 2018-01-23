Михаил Ведерников обсудил поддержку ветеранов и патриотическое воспитание с членами Собрания высшего офицерского состава

Врио губернатора Михаил Ведерников встретился с членами региональной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава». Основными вопросами встречи стали вопросы нравственно-патриотического воспитания молодежи и поддержки ветеранов и общественных организаций. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Собрание высшего офицерского состава существует с 2006 года. В ее составе порядка 30 бывших военнослужащих. Ежегодно организация проводит порядка 30 мероприятий с участием ветеранских и молодежных организаций.
«Пока у нас высшая степень поощрения — Почетная грамота. Но, как мне кажется, чтобы действительно заслуженным людям говорить «спасибо», должен быть более широкий инструментарий, и это не требует больших затрат. Также у региона должны быть свои герб, флаг и гимн. Давайте вместе это исправлять», — сказал врио Губернатора и пригласил офицеров к совместной работе.
Фото Сергея Герасимова, пресс-служба администрации Псковской области
Ветераны военной службы также обратили внимание главы региона на удручающее состояние Псковского гарнизонного военного госпиталя, который находится в ведении Министерства обороны РФ: «Корпус 1939 года постройки ни разу не ремонтировался, даже после войны. Оборудования никакого, есть только один рентген аппарат и УЗИ, а если надо провести обследование — отправляют в областную больницу, а там очередь на месяц». Врио губернатора также взял вопрос на заметку и поручил начальнику Управления специальных программ Игорю Виноградскому подготовить документы для обсуждения вопроса с руководством Минобороны.
Фото Сергея Герасимова, пресс-служба администрации Псковской области
Участники встречи рассказали Михаилу Ведерникову о проблеме с помещением. «Мы находимся на четвертом этаже, и ветеранам с каждым годом становится все тяжелее к нам добираться, а обращаются они к нам часто. Состояние помещений тоже оставляет желать лучшего, стараемся своими силами делать ремонт», — рассказали члены Собрания. Глава региона взял этот вопрос для дальнейшей проработки.
Члены Собрания высшего офицерского состава поддержали мысль Михаила Ведерникова о необходимости создания в регионе ресурсного центра, где общественным организациям будут помогать правильно оформлять заявки на получение грантов.
Фото Сергея Герасимова, пресс-служба администрации Псковской области