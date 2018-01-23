Михаил Ведерников обсудил поддержку ветеранов и патриотическое воспитание с членами Собрания высшего офицерского состава

Врио губернатора Михаил Ведерников встретился с членами региональной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава». Основными вопросами встречи стали вопросы нравственно-патриотического воспитания молодежи и поддержки ветеранов и общественных организаций. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Собрание высшего офицерского состава существует с 2006 года. В ее составе порядка 30 бывших военнослужащих. Ежегодно организация проводит порядка 30 мероприятий с участием ветеранских и молодежных организаций.