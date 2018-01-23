Кулинарный поединок среди студентов состоится в Пскове 25 января

25 января в 17.00 в псковском ресторане (Псков, ул. М.Горького, 6А) стартует традиционный кулинарный конкурс «Сытый студент», посвященный Дню студента. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В конкурсе примут участие 9 команд по 4 человека в каждой среди студентов средних и высших учебных заведений.

Темой кулинарных работ 2018 года станет «Фирменное блюдо факультета». Команды должны будут обозначить себя названием и символикой, а также разработать идею блюда, которое отразило бы всю сущность обучения на их факультете. И сделать они это должны из обновленного состава продуктов: 1 столовой ложки муки, одной упаковки пюре быстрого приготовления, одного нарезного батона, 50 мл подсолнечного масла, одного яйца, одной сосиски, одного йогурта, одного апельсина, одного яблока, одного помидора, одного болгарского перца, одного огурца, сыра и специй.

Готовые блюда оценит жюри по таким критериям, как вкусовые качества, эстетика оформления и подача кулинарной композиции.