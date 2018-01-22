ОНФ: Большинство россиян выступают за раздельный сбор мусора

В России более 88% граждан выступили за раздельный сбор мусора. Такие данные приводятся в итогах онлайн-опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом/

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, в мегаполисах это число приближается к 95%. При этом 43% респондентов заявили о том, что они готовы к раздельному сбору отходов в том случае, если мусор гарантированно поедет не на свалку, а на переработку.

Еще 38% опрошенных готовы раздельно собирать мусор без каких-либо дополнительных условий, 7% — только если для граждан будут предоставляться скидки и налоговые льготы. 7% ответили, что им все равно, 3% — не готовы к раздельному сбору мусора в ближайшие 5—10 лет и 2% — не готовы ни при каких условиях.