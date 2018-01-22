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Происшествия

Мужчина с татуировкой «За ВДВ» пропал в Печорском районе (ФОТО)

22 января 2018 года, 16:43

Разыскивается Котов Владимир Васильевич, 1976 года рождения, житель деревни Митковицы Печорского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМДВ.


Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
14 января 2018 года он ушел из дома и до сих пор не вернулся.

ПРИМЕТЫ

Рост 177 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ

На правой руке средний палец согнут и не разгибается, на кисти левой руки небольшая татуировка в виде надписи «За ВДВ». Может заикаться.

БЫЛ ОДЕТ

Зелёная камуфлированная куртка, темно-синие спортивные брюки, черные резиновые сапоги.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Котова, просьба обратиться по телефонам: +7(911)695-58-19, +7(911)887-86-56, 8(811) 482 1749 или 02.

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Комментарии

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Тимыч
17:13 22.01.2018

В Псковской области у каждого третьего мужика такая татуировка

Макс
20:00 22.01.2018

Фото есть. Думаю, быстро найдут

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