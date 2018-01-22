Мужчина с татуировкой «За ВДВ» пропал в Печорском районе (ФОТО)

Разыскивается Котов Владимир Васильевич, 1976 года рождения, житель деревни Митковицы Печорского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМДВ.
14 января 2018 года он ушел из дома и до сих пор не вернулся.Рост 177 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
На правой руке средний палец согнут и не разгибается, на кисти левой руки небольшая татуировка в виде надписи «За ВДВ». Может заикаться.
Зелёная камуфлированная куртка, темно-синие спортивные брюки, черные резиновые сапоги.
Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Котова, просьба обратиться по телефонам: +7(911)695-58-19, +7(911)887-86-56, 8(811) 482 1749 или 02.