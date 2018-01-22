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Общество

О хитростях интернет-преступников напомнили жителям Псковской области

22 января 2018 года, 15:17

Полицейские призывают псковичей быть более осмотрительными в Интернете.

- Если вам позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ваша банковская карта заблокирована или нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду родственника, при этом под различными предлогами пытаются узнать данные вашей банковской карты и ПИН-код – будьте осторожны! Это орудуют мошенники! – сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Чтобы не стать их жертвой - не спешите выполнять инструкции незнакомых лиц! Не торопитесь переводить деньги, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке! Не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка. Обратитесь за консультацией в ближайшее отделение вашего банка, либо позвоните в его контактный центр, информация о котором расположена на обратной стороне банковской карты.

Если вы все-таки стали жертвой нечистых на руку людей – незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию по телефону 02.

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