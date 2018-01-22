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Политика / Выборы

В поддержку Путина собрано более 1,6 миллиона подписей

22 января 2018 года, 14:55

В избирательном штабе Владимира Путина сообщили о завершении сбора подписей в его поддержку. В пользу кандидата в президенты собрано более 1,6 млн подписей. Об этом пишет «Российская газета».

Напомним, что Путин баллотируется в порядке самовыдвижения, а значит, для его регистрации в Центризбирком нужно было предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей. Кампания по сбору подписей в поддержку Путина стартовала 5 января, по всей стране было организовано порядка 600 точек сбора автографов граждан, напомнили в штабе.

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