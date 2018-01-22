Отправленные голоса не пострадали – организаторы премии «Народное признание – 2017»

По техническим причинам с вечера пятницы, 19 января, до утра понедельника, 22 января, не работал сервер, отвечающий за приём кодов подтверждения голосования за номинантов премии «Народное признание – 2017».

Как сообщает «Псковское агентство информации», сейчас работоспособность сервера восстановлена, и все полученные за указанный период SMS-сообщения с кодами подтверждения зачтены в автоматическом порядке. Проверить, учтены ли ваши голоса, можно с помощью сервиса «Проверить голос» на странице голосования.