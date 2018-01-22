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Общество

Отправленные голоса не пострадали – организаторы премии «Народное признание – 2017»

22 января 2018 года, 14:30

По техническим причинам с вечера пятницы, 19 января, до утра понедельника, 22 января, не работал сервер, отвечающий за приём кодов подтверждения голосования за номинантов премии «Народное признание – 2017».

Как сообщает «Псковское агентство информации», сейчас работоспособность сервера восстановлена, и все полученные за указанный период SMS-сообщения с кодами подтверждения зачтены в автоматическом порядке. Проверить, учтены ли ваши голоса, можно с помощью сервиса «Проверить голос» на странице голосования.

ВАЖНО

Голосование продлится до 18:00 31 января. Принять участие в нём можно ЗДЕСЬ.

По итогам голосования будут определены участники второго тура. В него попадут по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

СПРАВКА

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

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