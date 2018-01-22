Всё больше псковских студентов хотят стать народными дружинниками

После участия во Всероссийской акции «Студенческий десант», многие ребята из ПсковГУ захотели вступить в народную дружину, чтобы охранять общественный порядок в городе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Благодаря этой акции студенты узнали, какие задачи выполняют различные подразделения полиции, а также народные дружины и Общественный совет. Кроме того, ребят познакомили с условиями приема на службу в органы внутренних дел.

Участники «Студенческого десанта» получили возможность понять, в частности, особенности службы участковых уполномоченных, инспекторов по делам несовершеннолетних, сотрудников ГИБДД.