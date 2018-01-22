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Происшествия

Пятеро рыбаков чудом спаслись, провалившись под лёд Псковского озера

22 января 2018 года, 14:14

Некоторые рыбаки-любители в надежде на богатый улов игнорируют запрет выхода на лёд озёр Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Так, 21 января на льду Псковского озера, в районе населённого пункта Видовичи под лёд провалился снегоход с пятью рыбаками.

К моменту прибытия спасателей, пострадавших доставили в безопасное место находившиеся поблизости рыбаки. Спасатели на судне на воздушной подушке доставили пострадавших к месту жительства в посёлок Большая Листовка.

- Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску! – напоминает пресс-служба ведомства. – Прочность льда во многих местах небезопасна для нахождения людей, тем более выезда на транспортных средствах. 

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