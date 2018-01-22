Долгожданная премьера «Последней статьи журналиста» состоится сегодня на НТВ

22 января на телеканале НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Последняя статья журналиста». Главную роль в телефильме исполнил Дмитрий Паламарчук.

В центре сюжета сериала - молодой корреспондент газеты «Псковская правда» Олег Верховцев, в силу обстоятельств оказывающийся в тюрьме по ложному обвинению. Действие картины происходит в 1980-90-х годах.

Съёмки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Пскове. На время работы старые помещения петербургского хлебозавода превратились в стены тюрьмы, Институт картографии перевоплотился в редакцию «Псковской правды», а Дворец Культуры Железнодорожников перестроили в помещение суда.