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Общество

Долгожданная премьера «Последней статьи журналиста» состоится сегодня на НТВ

22 января 2018 года, 12:45

22 января на телеканале НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Последняя статья журналиста». Главную роль в телефильме исполнил Дмитрий Паламарчук.

В центре сюжета сериала - молодой корреспондент газеты «Псковская правда» Олег Верховцев, в силу обстоятельств оказывающийся в тюрьме по ложному обвинению. Действие картины происходит в 1980-90-х годах.

Съёмки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Пскове. На время работы старые помещения петербургского хлебозавода превратились в стены тюрьмы, Институт картографии перевоплотился в редакцию «Псковской правды», а Дворец Культуры Железнодорожников перестроили в помещение суда.

КСТАТИ

В августе 2016 года сотрудники газеты «Псковская правда» получили приглашение на съемочную площадку сериала. Им удалось пообщаться с главным героем фильма.

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