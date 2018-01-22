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Общество / Образование

Очный тур Всероссийской олимпиады для студентов проходит в Пскове

22 января 2018 года, 13:01

Очный этап Всероссийской профессиональной студенческой олимпиады «Я — профессионал» стартовал в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На два дня Псков станет соревновательной площадкой по направлению «педагогическое образование». В состязании примут участие три студента Псковского госуниверситета, а также будущие педагоги из Санкт-Петербурга, Вятки, Белгорода, Череповца и Мурманска — всего 12 человек. Они представят компетентному жюри конкурсные модельные уроки.

Жюри предстоит выбрать трех лучших студентов, которые продолжат соревнования. Призеры и участники олимпиады с высокими результатами получат льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и будут включены в базу молодых профессионалов. Медалисты дополнительно смогут пройти стажировку в крупной российской компании, а победитель Всероссийской олимпиады также получит денежную премию.

Три победителя очного этапа смогут отправиться в зимнюю школу на базе крупного вуза страны, где в течение недели примут участие в различных мастер-классах, дискуссионных площадках и открытых лекциях ведущих современных педагогов и психологов.

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