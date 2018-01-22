Доверие к интернет-покупателю стоило великолучанке 40 тысяч рублей

Доверчивая великолучанка лишилась 40 тысяч рублей, про через интернет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Женщина разместила объявление о продаже комнаты. А 18 января ей на мобильный телефон позвонила неизвестная и сообщила, что желает приобрести предложенное жилье и готова внести за него предоплату. А для этого запросила у великолучанки реквизиты ее банковской карты. Горожанка необходимые сведения предоставила. После чего с ее карты было списано 40 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.