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Культура

На обидную кинопремию номинировали Тома Круза и Джонни Деппа

22 января 2018 года, 11:39

Актеры Джонни Депп, Том Круз и актриса Эмма Уотсон оказались в списке номинантов на «Золотую малину» — антипремию, вручаемую за самые неудачные фильмы года. Об этом пишет «Коммерсант».

В категории «Худший фильм» представлены: «Эмоджи фильм», «Трансформеры: Последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

На звание худшего актера претендуют: Том Круз (за роль в фильме «Мумия»), Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»), Марк Уолберг («Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь»), Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки») и Зак Эфрон («Спасатели Малибу»).

В номинации «Худшая актриса» представлены: Эмма Уотсон («Сфера»), Дакота Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»), Кэтрин Хайгл («Наваждение»), Дженнифер Лоуренс («Мама!»), а также актер Тайлер Перри, который для съемок в фильме «Хэллоуин Мэдеи-2» переоделся в женское платье.

Победителей «Золотой малины» объявят 3 марта, за день до вручения почетной кинопремии «Оскар».

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