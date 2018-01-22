Смертность населения продолжает снижаться в Псковской области

В Псковской области сохраняется тенденция снижения смертности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

За 11 месяцев прошлого года благодаря комплексной профилактической работе удалось на 12% сократить смертность жителей от внешних причин, на 23% — от количества самоубийств. Также все реже причинами смерти становятся убийства и случайные отравления алкоголем.

Кроме того, в Псковской области наблюдается положительная динамика и в сокращении младенческой смертности. За последние пять лет этот показатель снизился с 7,2 до 4,9 промилле, что соответствует среднему значению по Северо-Западному федеральному округу.

Также, согласно данным статистики, в регионе отмечается уменьшение количества умерших от новообразований, инфекционных и паразитарных болезней.